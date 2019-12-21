Герта
мин
27
Зелке
Дави Зелке
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
7
Левен
Эдуард Левен
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
Запасные
14
Кепке
Паскаль Кепке
23
Майер
Арне Майер
25
Торунарига
Джордан Торунарига
30
Вольф
Мариус Вольф
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
8
Калу
Саломон Калу
5
Штарк
Никлас Штарк
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
Боруссия
мин
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
8
Закария
Денис Закария
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
Запасные
15
Байер
Луис Байер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
23
Хофманн
Йонас Хофманн
17
Вендт
Оскар Вендт
5
Штробль
Тобиас Штробль
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
7
Херрманн
Патрик Херрманн
13
Штиндль
Ларс Штиндль
11
Раффаэл
Раффаэл