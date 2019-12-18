Вольфсбург
мин
40
Виктор
Жоао Виктор
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
82'
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
Запасные
13
Герхардт
Янник Герхардт
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
2
Вилльям
Вилльям
12
Перван
Павао Перван
8
Штеффен
Ренато Штеффен
11
Клаус
Феликс Клаус
31
Кнохе
Робин Кнохе
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
21
Резе
Фабиан Резе
90
25
Арит
Амин Арит
90
3
Миранда
Хуан Миранда
90
4
Кабак
Озан Кабак
51'
90
Запасные
9
Раман
Бенито Раман
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
31
Беккер
Тимо Беккер
14
Матондо
Рабби Матондо