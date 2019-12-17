Вердер
мин
13
Велькович
Милош Велькович
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
Запасные
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
32
Фридль
Марко Фридль
27
Капино
Стефанос Капино
22
Бартельс
Фин Бартельс
36
Гросс
Кристиан Гросс
14
Писарро
Клаудио Писарро
Майнц
мин
14
Кунде
Пьер Кунде
90
34
Баку
Боте Баку
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
42
Хак
Александер Хак
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
10'
19'
38'
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
31
Гюрлеен
Ахмет Гюрлеен
22
Авонийи
Тайво Авонийи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
35
Баррейро
Леандро Баррейро
1
Мюллер
Флориан Мюллер
9
Матета
Жан-Филипп Матета
18
Бросински
Даниель Бросински
10
Максим
Александру Максим