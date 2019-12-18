Айнтрахт
мин
15
Камада
Даичи Камада
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
30'
62
18
Туре
Алмами Туре
90
10
Костич
Филип Костич
90
28
Кор
Доминик Кор
84
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
6'
90
17
Роде
Себастьян Роде
33
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
9
Дост
Бас Дост
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
25
Дурм
Эрик Дурм
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
3
Фалет
Симон Фалет
8
Соу
Джибриль Соу
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
24
Да Коста
Данни Да Коста
5
Фернандес
Желсон Фернандес
Кельн
мин
2
Шмитц
Бенно Шмитц
90
29
Тильманн
Ян Тильманн
62
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
72'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
44'
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
81'
90
Запасные
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
22
Мере
Хорхе Мере
27
Модест
Антони Модест
13
Шауб
Луис Шауб
8
Верстате
Биргер Верстате
30
Кайнц
Флориан Кайнц
6
Хегер
Марко Хегер
9
Теродде
Симон Теродде