Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
53'
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
14
Матондо
Рабби Матондо
90
Запасные
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
3
Миранда
Хуан Миранда
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
31
Беккер
Тимо Беккер
Айнтрахт
мин
16
Торро
Лукас Торро
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
18
Туре
Алмами Туре
90
10
Костич
Филип Костич
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
9
Дост
Бас Дост
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
15
Камада
Даичи Камада
3
Фалет
Симон Фалет
33
Силва
Андре Силва
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
20
Хасебе
Макото Хасебе
25
Дурм
Эрик Дурм
24
Да Коста
Данни Да Коста
29
Видвальд
Феликс Видвальд