Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
31
Золински
Бен Золински
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
9
Прегер
Кай Прегер
33'
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
Запасные
11
Михель
Свен Михель
10
Каули
Каули
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
Унион
мин
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
7'
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
Запасные
27
Бекер
Шеральдо Бекер
35
Николас
Мориц Николас
8
Меес
Йосуа Меес
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
3
Суботич
Невен Суботич