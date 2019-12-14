Матч завершен
Кельн
Кельн
Кордоба 73'
Борнаув 84'
2 : 0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Кельн
мин
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
84'
84'
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
27
Модест
Антони Модест
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
15
Кордоба
Йхон Кордоба
73'
13
Шауб
Луис Шауб
8
Верстате
Биргер Верстате
6
Хегер
Марко Хегер
9
Теродде
Симон Теродде
7
Риссе
Марсель Риссе
Байер
мин
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
19
Диаби
Мусса Диаби
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
11
Амири
Надим Амири
90
18
Венделл
Венделл
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
Запасные
7
Паулиньо
Паулиньо
3
Рецос
Панайотис Рецос
9
Бэйли
Леон Бэйли
13
Аларио
Лукас Аларио
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
28
Озкан
Рамазан Озкан
10
Демирбай
Керем Демирбай
38
Беллараби
Карим Беллараби