Кельн
мин
29
Тильманн
Ян Тильманн
90
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
84'
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
27
Модест
Антони Модест
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
22
Мере
Хорхе Мере
15
Кордоба
Йхон Кордоба
13
Шауб
Луис Шауб
8
Верстате
Биргер Верстате
6
Хегер
Марко Хегер
9
Теродде
Симон Теродде
7
Риссе
Марсель Риссе
Байер
мин
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
19
Диаби
Мусса Диаби
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
11
Амири
Надим Амири
90
18
Венделл
Венделл
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
Запасные
7
Паулиньо
Паулиньо
3
Рецос
Панайотис Рецос
9
Бэйли
Леон Бэйли
13
Аларио
Лукас Аларио
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
28
Озкан
Рамазан Озкан
10
Демирбай
Керем Демирбай
38
Беллараби
Карим Беллараби