Бавария
мин
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
78'
45'
63'
82
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
18
Горецка
Леон Горецка
70
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
45'
72'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
46
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
Запасные
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
28
Сингх
Сарпит Сингх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
14
Перишич
Иван Перишич
25
Мюллер
Томас Мюллер
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
Вердер
мин
13
Велькович
Милош Велькович
90
7
Рашица
Милот Рашица
24'
86
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
8
Осако
Юя Осако
67
17
Шахин
Нури Шахин
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
45
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
Запасные
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
32
Фридль
Марко Фридль
27
Капино
Стефанос Капино
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
22
Бартельс
Фин Бартельс
14
Писарро
Клаудио Писарро