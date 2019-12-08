Вердер
мин
7
Рашица
Милот Рашица
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
Запасные
4
Ланг
Михаэль Ланг
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
32
Фридль
Марко Фридль
17
Шахин
Нури Шахин
27
Капино
Стефанос Капино
36
Гросс
Кристиан Гросс
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро
Падерборн
мин
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
31
Золински
Бен Золински
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
Запасные
24
Капич
Рифет Капич
10
Каули
Каули
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
11
Михель
Свен Михель
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек