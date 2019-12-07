Байер
мин
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
90
13
Аларио
Лукас Аларио
15'
81'
90
18
Венделл
Венделл
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
Запасные
7
Паулиньо
Паулиньо
19
Диаби
Мусса Диаби
3
Рецос
Панайотис Рецос
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
11
Амири
Надим Амири
28
Озкан
Рамазан Озкан
10
Демирбай
Керем Демирбай
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Шальке-04
мин
4
Кабак
Озан Кабак
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
25
Арит
Амин Арит
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
9
Раман
Бенито Раман
82'
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
6
Омар
Омар
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
Запасные
21
Резе
Фабиан Резе
14
Матондо
Рабби Матондо
31
Беккер
Тимо Беккер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
3
Миранда
Хуан Миранда
7
Ут
Марк Ут