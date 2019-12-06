Айнтрахт
мин
10
Костич
Филип Костич
90
15
Камада
Даичи Камада
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
33
Силва
Андре Силва
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
18
Туре
Алмами Туре
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
65'
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
16
Торро
Лукас Торро
25
Дурм
Эрик Дурм
17
Роде
Себастьян Роде
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
Герта
мин
15
Груйич
Марко Груйич
63'
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
30'
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
1
Крафт
Томас Крафт
90
Запасные
16
Дилросун
Явайро Дилросун
7
Левен
Эдуард Левен
14
Кепке
Паскаль Кепке
25
Торунарига
Джордан Торунарига
30
Вольф
Мариус Вольф
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич