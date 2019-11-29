Шальке-04
мин
8
Сердар
Суат Сердар
86'
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
25
Арит
Амин Арит
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
9
Раман
Бенито Раман
23'
84
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
6
Омар
Омар
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
Запасные
14
Матондо
Рабби Матондо
24
Беккер
Тимо Беккер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
3
Миранда
Хуан Миранда
21
Резе
Фабиан Резе
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
Унион
мин
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
27
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
70
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
86
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
36'
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
Запасные
27
Бекер
Шеральдо Бекер
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
35
Николас
Мориц Николас
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах