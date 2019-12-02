Майнц
мин
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
50'
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
6
Латца
Данни Латца
90
Запасные
22
Авонийи
Тайво Авонийи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
35
Баррейро
Леандро Баррейро
1
Мюллер
Флориан Мюллер
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
10
Максим
Александру Максим
28
Салаи
Адам Салаи
Айнтрахт
мин
10
Костич
Филип Костич
90
15
Камада
Даичи Камада
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
18
Туре
Алмами Туре
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
28
Кор
Доминик Кор
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
34'
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва
16
Торро
Лукас Торро
5
Фернандес
Желсон Фернандес
25
Дурм
Эрик Дурм
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер