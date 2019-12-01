Вольфсбург
мин
40
Виктор
Жоао Виктор
90
2
Вилльям
Вилльям
73'
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
36'
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
13
Герхардт
Янник Герхардт
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
12
Перван
Павао Перван
7
Брекало
Йосип Брекало
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
8
Штеффен
Ренато Штеффен
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
Вердер
мин
13
Велькович
Милош Велькович
90
7
Рашица
Милот Рашица
13'
83'
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
39'
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
Запасные
19
Сарджент
Джош Сарджент
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
32
Фридль
Марко Фридль
17
Шахин
Нури Шахин
4
Ланг
Михаэль Ланг
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро