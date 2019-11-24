Хоффенхайм
мин
29
Сков
Роберт Сков
90
38
Пош
Стефан Пош
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
Запасные
2
Бренет
Джошуа Бренет
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
18
Самассеку
Диадай Самассеку
20
Жуль
Роберт Жуль
12
Пентке
Филипп Пентке
7
Рупп
Лукас Рупп
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
27
Крамарич
Андрей Крамарич
Майнц
мин
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
14
Кунде
Пьер Кунде
62'
90'
90
34
Баку
Боте Баку
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
33'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90'
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
Запасные
22
Авонийи
Тайво Авонийи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
35
Баррейро
Леандро Баррейро
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
42
Хак
Александер Хак
10
Максим
Александру Максим
28
Салаи
Адам Салаи
6
Латца
Данни Латца