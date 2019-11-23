РБ Лейпциг
мин
31
Демме
Диего Демме
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
37'
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
32'
79'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
11
Вернер
Тимо Вернер
22'
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
Запасные
21
Шик
Патрик Шик
20
Кунья
Матеус Кунья
3
Сараччи
Марсело Сараччи
8
Айдара
Амаду Айдара
26
Ампаду
Итан Ампаду
17
Лукман
Адемола Лукман
28
Мвого
Ивон Мвого
44
Кампль
Кевин Кампль
Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
39'
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
27
Модест
Антони Модест
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
Запасные
13
Шауб
Луис Шауб
2
Шмитц
Бенно Шмитц
15
Кордоба
Йхон Кордоба
30
Кайнц
Флориан Кайнц
3
Собич
Лассе Собич
9
Теродде
Симон Теродде
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер