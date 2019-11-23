Вердер
мин
13
Велькович
Милош Велькович
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
80'
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
Запасные
19
Сарджент
Джош Сарджент
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
32
Фридль
Марко Фридль
4
Ланг
Михаэль Ланг
27
Капино
Стефанос Капино
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
36
Гросс
Кристиан Гросс
14
Писарро
Клаудио Писарро
Шальке-04
мин
9
Раман
Бенито Раман
53'
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
25
Арит
Амин Арит
43'
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
6
Омар
Омар
90
7
Ут
Марк Ут
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
Запасные
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
3
Миранда
Хуан Миранда
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
21
Резе
Фабиан Резе
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер