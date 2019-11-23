Айнтрахт
мин
10
Костич
Филип Костич
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
9
Дост
Бас Дост
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
Запасные
7
Йовелич
Деян Йовелич
15
Камада
Даичи Камада
33
Силва
Андре Силва
18
Туре
Алмами Туре
16
Торро
Лукас Торро
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
28
Кор
Доминик Кор
24
Да Коста
Данни Да Коста
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
Вольфсбург
мин
40
Виктор
Жоао Виктор
65'
90
2
Вилльям
Вилльям
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
19'
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
22
Нмеча
Лукас Нмеча
12
Перван
Павао Перван
7
Брекало
Йосип Брекало
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
19
Мбабу
Кевин Мбабу
11
Клаус
Феликс Клаус
31
Кнохе
Робин Кнохе