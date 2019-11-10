Фрайбург
мин
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
25
Кох
Робин Кох
90
22
Салаи
Роланд Салаи
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
77'
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
21
Боррелло
Брендон Боррелло
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
20
Гондорф
Жером Гондорф
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
8
Франтц
Майк Франтц
5
Гульде
Мануэль Гульде
Айнтрахт
мин
25
Дурм
Эрик Дурм
90
15
Камада
Даичи Камада
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
10
Костич
Филип Костич
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
9
Дост
Бас Дост
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
Запасные
3
Фалет
Симон Фалет
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва
28
Кор
Доминик Кор
24
Да Коста
Данни Да Коста
17
Роде
Себастьян Роде
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
20
Хасебе
Макото Хасебе