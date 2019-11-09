Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
20
Янс
Лоран Янс
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
Запасные
11
Михель
Свен Михель
31
Золински
Бен Золински
10
Каули
Каули
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
14
Шелтон
Хири Шелтон
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
Аугсбург
мин
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
31
Макс
Филипп Макс
41'
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
Запасные
9
Кордова
Серхио Кордова
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
1
Люте
Андреас Люте
14
Моравек
Ян Моравек