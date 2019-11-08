Кельн
мин
38
Якобс
Исмаил Якобс
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
22
Мере
Хорхе Мере
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
34'
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
21
Косьелло
Венсан Косьелло
27
Модест
Антони Модест
8
Верстате
Биргер Верстате
6
Хегер
Марко Хегер
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер
Хоффенхайм
мин
29
Сков
Роберт Сков
90
38
Пош
Стефан Пош
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
37
Локадия
Юрген Локадия
90'
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
Запасные
23
Адамян
Саркис Адамян
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
18
Самассеку
Диадай Самассеку
25
Акпогума
Кевин Акпогума
12
Пентке
Филипп Пентке
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич