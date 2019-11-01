Хоффенхайм
мин
29
Сков
Роберт Сков
2'
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
37
Локадия
Юрген Локадия
25'
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
15'
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
Запасные
2
Бренет
Джошуа Бренет
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
8
Гайгер
Деннис Гайгер
38
Пош
Стефан Пош
23
Адамян
Саркис Адамян
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
27
Крамарич
Андрей Крамарич
Падерборн
мин
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
31
Золински
Бен Золински
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
10
Каули
Каули
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
Запасные
24
Капич
Рифет Капич
30
Мамба
Штрели Мамба
20
Янс
Лоран Янс
11
Михель
Свен Михель
9
Прегер
Кай Прегер
14
Шелтон
Хири Шелтон
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек