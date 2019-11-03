Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
15
Томми
Эрик Томми
61'
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
7
Финк
Оливер Финк
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
38'
90
Запасные
31
Соботтка
Марсель Соботтка
27
Ампома
Нана Ампома
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
32
Бормут
Робин Бормут
37
Текпетей
Бернард Текпетей
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
26
Контенто
Диего Контенто
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
28
Скири
Эйе Скири
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
2
Шмитц
Бенно Шмитц
21
Косьелло
Венсан Косьелло
22
Мере
Хорхе Мере
27
Модест
Антони Модест
15
Кордоба
Йхон Кордоба
8
Верстате
Биргер Верстате
6
Хегер
Марко Хегер
7
Риссе
Марсель Риссе
18
Кесслер
Томас Кесслер