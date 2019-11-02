Унион
мин
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
Запасные
27
Бекер
Шеральдо Бекер
35
Николас
Мориц Николас
8
Меес
Йосуа Меес
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
Герта
мин
16
Дилросун
Явайро Дилросун
90
30
Вольф
Мариус Вольф
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
Запасные
27
Зелке
Дави Зелке
7
Левен
Эдуард Левен
25
Торунарига
Джордан Торунарига
10
Дуда
Ондрей Дуда
8
Калу
Саломон Калу
4
Рекик
Карим Рекик
11
Леки
Мэтью Леки
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
1
Крафт
Томас Крафт