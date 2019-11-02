Вердер
мин
32
Фридль
Марко Фридль
90
7
Рашица
Милот Рашица
9'
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
8
Осако
Юя Осако
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
30
Классен
Дэви Классен
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
59'
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
Запасные
4
Ланг
Михаэль Ланг
19
Сарджент
Джош Сарджент
39
Голлер
Бенжамин Голлер
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
27
Капино
Стефанос Капино
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
36
Гросс
Кристиан Гросс
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
14
Писарро
Клаудио Писарро
Фрайбург
мин
22
Салаи
Роланд Салаи
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
25
Кох
Робин Кох
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
28'
90'
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
32
Грифо
Винченцо Грифо
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
34
Темпельман
Лино Темпельман
21
Боррелло
Брендон Боррелло
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
20
Гондорф
Жером Гондорф
8
Франтц
Майк Франтц
5
Гульде
Мануэль Гульде