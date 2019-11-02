Айнтрахт
мин
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
8
Соу
Джибриль Соу
33'
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
85'
90
10
Костич
Филип Костич
25'
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
61'
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
9
Дост
Бас Дост
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
49'
90
Запасные
25
Дурм
Эрик Дурм
15
Камада
Даичи Камада
3
Фалет
Симон Фалет
11
Гачинович
Мият Гачинович
33
Силва
Андре Силва
28
Кор
Доминик Кор
29
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
20
Хасебе
Макото Хасебе
Бавария
мин
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
37'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
Запасные
33
Маи
Ларс Лукас Маи
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
24
Толиссо
Корентен Толиссо
29
Коман
Кингсли Коман
18
Горецка
Леон Горецка
14
Перишич
Иван Перишич
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес