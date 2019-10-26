Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
64'
90
31
Золински
Бен Золински
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
43'
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
Запасные
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
24
Капич
Рифет Капич
10
Каули
Каули
30
Мамба
Штрели Мамба
20
Янс
Лоран Янс
11
Михель
Свен Михель
14
Шелтон
Хири Шелтон
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
31
Соботтка
Марсель Соботтка
27
Ампома
Нана Ампома
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
32
Бормут
Робин Бормут
15
Томми
Эрик Томми
26
Контенто
Диего Контенто
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
6
Моралес
Альфредо Моралес