Бавария
мин
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
5
Павар
Бенжамен Павар
13'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
14
Перишич
Иван Перишич
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
53'
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
Запасные
22
Гнабри
Серж Гнабри
33
Маи
Ларс Лукас Маи
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
24
Толиссо
Корентен Толиссо
18
Горецка
Леон Горецка
27
Алаба
Давид Алаба
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
Унион
мин
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
23
Кроос
Феликс Кроос
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
Запасные
27
Бекер
Шеральдо Бекер
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
35
Николас
Мориц Николас
8
Меес
Йосуа Меес
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
9
Полтер
Себастьян Полтер
11
Уджа
Энтони Уджа
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах