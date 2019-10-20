Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
85'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
13
Шауб
Луис Шауб
59'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
9
Теродде
Симон Теродде
8'
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
6
Хегер
Марко Хегер
7
Риссе
Марсель Риссе
21
Косьелло
Венсан Косьелло
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39
Чурлинов
Дарко Чурлинов
27
Модест
Антони Модест
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
10
Каули
Каули
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
24
Капич
Рифет Капич
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба
14
Шелтон
Хири Шелтон
31
Золински
Бен Золински