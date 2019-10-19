Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
1'
1'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
24
Fredrik Jensen
28
AndrÃ© Hahn
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
28
Хан
Андре Хан
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
9
Кордова
Серхио Кордова
20
Шибер
Юлиан Шибер
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
49'
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
14'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
24
Толиссо
Корентен Толиссо
18
Горецка
Леон Горецка
14
Перишич
Иван Перишич
25
Мюллер
Томас Мюллер