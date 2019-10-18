Айнтрахт
мин
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
10
Костич
Филип Костич
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
4'
17'
90
9
Дост
Бас Дост
80'
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
25
Дурм
Эрик Дурм
15
Камада
Даичи Камада
11
Гачинович
Мият Гачинович
28
Кор
Доминик Кор
7
Йовелич
Деян Йовелич
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
18
Венделл
Венделл
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
13
Аларио
Лукас Аларио
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
3
Рецос
Панайотис Рецос
4
Та
Джонатан Та
8
Бендер
Ларс Бендер
38
Беллараби
Карим Беллараби
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо