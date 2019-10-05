Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
25
Арит
Амин Арит
90
8
Сердар
Суат Сердар
72'
90
6
Омар
Омар
90
26
Сане
Салиф Сане
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
7
Ут
Марк Ут
90
Запасные
4
Кабак
Озан Кабак
3
Миранда
Хуан Миранда
5
Настасич
Матия Настасич
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
28
Шепф
Алессандро Шепф
9
Раман
Бенито Раман
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90'
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
9
Теродде
Симон Теродде
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
3
Собич
Лассе Собич
2
Шмитц
Бенно Шмитц
6
Хегер
Марко Хегер
7
Риссе
Марсель Риссе
21
Косьелло
Венсан Косьелло
15
Кордоба
Йхон Кордоба
27
Модест
Антони Модест