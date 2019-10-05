Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
60
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
29
Коман
Кингсли Коман
60
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
14
Перишич
Иван Перишич
25
Мюллер
Томас Мюллер
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
38
Пош
Стефан Пош
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
62
11
Гриллич
Флориан Гриллич
67
16
Руди
Себастьян Руди
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
23
Адамян
Саркис Адамян
54'
79'
82
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
2
Бренет
Джошуа Бренет
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
7
Рупп
Лукас Рупп
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
37
Локадия
Юрген Локадия