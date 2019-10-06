Айнтрахт
мин
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
15
Камада
Даичи Камада
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
10
Костич
Филип Костич
90
17
Роде
Себастьян Роде
55'
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
33
Силва
Андре Силва
88'
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
25
Дурм
Эрик Дурм
11
Гачинович
Мият Гачинович
28
Кор
Доминик Кор
5
Фернандес
Желсон Фернандес
7
Йовелич
Деян Йовелич
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
27'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
7
Рашица
Милот Рашица
90'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
90
Запасные
29
Иорст
Лук Иорст
39
Голлер
Бенжамин Голлер
27
Капино
Стефанос Капино
4
Ланг
Михаэль Ланг
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
14
Писарро
Клаудио Писарро