Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
38
Пош
Стефан Пош
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
29
Сков
Роберт Сков
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
7
Рупп
Лукас Рупп
23
Адамян
Саркис Адамян
37
Локадия
Юрген Локадия
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
83'
90
8
Закария
Денис Закария
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
14
Плеа
Алассан Плеа
43'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
65'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
22
Бенеш
Ласло Бенеш
7
Херрманн
Патрик Херрманн
11
Раффаэл
Раффаэл