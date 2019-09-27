Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
14
Райхель
Кен Райхель
90
7
Гогиа
Акаки Гогиа
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
27
Бекер
Шеральдо Бекер
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
8
Меес
Йосуа Меес
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
15
Камада
Даичи Камада
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
10
Костич
Филип Костич
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
33
Силва
Андре Силва
62'
90
9
Дост
Бас Дост
48'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
3
Фалет
Симон Фалет
11
Гачинович
Мият Гачинович
16
Торро
Лукас Торро
28
Кор
Доминик Кор
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
7
Йовелич
Деян Йовелич