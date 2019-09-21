Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
25
Кох
Робин Кох
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
23'
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
17
Кеблер
Лукас Кеблер
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
22
Салаи
Роланд Салаи
20
Гондорф
Жером Гондорф
6
Абраши
Амир Абраши
32
Грифо
Винченцо Грифо
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
14
Моравек
Ян Моравек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
39'
90
28
Хан
Андре Хан
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
3
Педерсен
Мадс Педерсен
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
34
Тигль
Георг Тигль
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
9
Кордова
Серхио Кордова
23
Рихтер
Марко Рихтер
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
20
Шибер
Юлиан Шибер