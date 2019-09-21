Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
10'
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
30
Вольф
Мариус Вольф
52'
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
4
Рекик
Карим Рекик
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
7
Левен
Эдуард Левен
6
Дарида
Владимир Дарида
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
8
Калу
Саломон Калу
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
10
Каули
Каули
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
31
Золински
Бен Золински
54'
90
11
Михель
Свен Михель
90
Запасные
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
30
Мамба
Штрели Мамба
9
Прегер
Кай Прегер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
7
Риттер
Марлон Риттер