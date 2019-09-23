Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
2
Вилльям
Вилльям
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
8
Штеффен
Ренато Штеффен
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
36'
90
Запасные
15
Руссийон
Джером Руссийон
19
Мбабу
Кевин Мбабу
5
Брума
Джеффри Брума
11
Клаус
Феликс Клаус
10
Малли
Юнус Малли
38
Аззауи
Исмаил Аззауи
40
Виктор
Жоао Виктор
22
Нмеча
Лукас Нмеча
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
38
Пош
Стефан Пош
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
6'
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
23
Адамян
Саркис Адамян