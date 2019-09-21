Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
62'
90
14
Перишич
Иван Перишич
73'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
3'
48'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
33
Маи
Ларс Лукас Маи
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
25
Мюллер
Томас Мюллер
29
Коман
Кингсли Коман
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
6
Хегер
Марко Хегер
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
35
Бадер
Маттиас Бадер
22
Мере
Хорхе Мере
3
Собич
Лассе Собич
13
Шауб
Луис Шауб
7
Риссе
Марсель Риссе
9
Теродде
Симон Теродде
27
Модест
Антони Модест