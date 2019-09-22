Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
18
Туре
Алмами Туре
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
10
Костич
Филип Костич
90
28
Кор
Доминик Кор
90
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
33
Силва
Андре Силва
43'
90
Запасные
32
Реннов
Фредерик Реннов
19
Абрахам
Давид Абрахам
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
24
Да Коста
Данни Да Коста
15
Камада
Даичи Камада
16
Торро
Лукас Торро
9
Дост
Бас Дост
7
Йовелич
Деян Йовелич
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
66'
90
23
Азар
Торган Азар
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
28
Витсель
Аксель Витсель
11'
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
26
Пищек
Лукаш Пищек
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
8
Дауд
Махмуд Дауд
10
Гетце
Марио Гетце
19
Брандт
Юлиан Брандт