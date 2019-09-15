Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
38
Пош
Стефан Пош
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
25
Акпогума
Кевин Акпогума
7
Рупп
Лукас Рупп
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
23
Адамян
Саркис Адамян
37
Локадия
Юрген Локадия
29
Сков
Роберт Сков
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
25
Кох
Робин Кох
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
11'
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
8
Франтц
Майк Франтц
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
38'
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
59'
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
17
Кеблер
Лукас Кеблер
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
22
Салаи
Роланд Салаи
20
Гондорф
Жером Гондорф
6
Абраши
Амир Абраши
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
21
Боррелло
Брендон Боррелло