Фортуна
мин
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
32
Бормут
Робин Бормут
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
16'
90
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
90
15
Томми
Эрик Томми
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
7
Финк
Оливер Финк
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
4
Нуху
Касим Нуху
39
Циммер
Жан Циммер
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
18
Пледль
Томас Пледль
37
Текпетей
Бернард Текпетей
14
Офори
Келвин Офори
11
Караман
Кенан Караман
Вольфсбург
мин
12
Перван
Павао Перван
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
13
Герхардт
Янник Герхардт
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
29'
90
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
10
Малли
Юнус Малли
11
Клаус
Феликс Клаус
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
40
Виктор
Жоао Виктор
22
Нмеча
Лукас Нмеча