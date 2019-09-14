Унион
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
11
Уджа
Энтони Уджа
90
27
Бекер
Шеральдо Бекер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
14'
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
Запасные
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
7
Гогиа
Акаки Гогиа
23
Кроос
Феликс Кроос
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
9
Полтер
Себастьян Полтер
20
Абдуллахи
Сулейман Абдуллахи
8
Меес
Йосуа Меес
Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
30
Классен
Дэви Классен
5'
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
55'
90
8
Осако
Юя Осако
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
90
Запасные
39
Голлер
Бенжамин Голлер
27
Капино
Стефанос Капино
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
19
Сарджент
Джош Сарджент