Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
10
Каули
Каули
8'
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
11
Михель
Свен Михель
90
Запасные
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
31
Золински
Бен Золински
9
Прегер
Кай Прегер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
7
Риттер
Марлон Риттер
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
25
Арит
Амин Арит
71'
85'
90
8
Сердар
Суат Сердар
49'
90
6
Омар
Омар
90
26
Сане
Салиф Сане
33'
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
7
Ут
Марк Ут
90
Запасные
4
Кабак
Озан Кабак
3
Миранда
Хуан Миранда
5
Настасич
Матия Настасич
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу