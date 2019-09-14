Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
27
Модест
Антони Модест
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
35
Бадер
Маттиас Бадер
22
Мере
Хорхе Мере
30
Кайнц
Флориан Кайнц
6
Хегер
Марко Хегер
21
Косьелло
Венсан Косьелло
7
Риссе
Марсель Риссе
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
9
Теродде
Симон Теродде
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
18
Ляйнер
Стефан Ляйнер
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
8
Закария
Денис Закария
90
6
Крамер
Кристоф Крамер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
14
Плеа
Алассан Плеа
14'
90
10
Тюрам
Маркус Тюрам
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
15
Байер
Луис Байер
5
Штробль
Тобиас Штробль
22
Бенеш
Ласло Бенеш
16
Траоре
Ибрахима Траоре
7
Херрманн
Патрик Херрманн
11
Раффаэл
Раффаэл