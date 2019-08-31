Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
85'
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
25
Арит
Амин Арит
90
6
Омар
Омар
90
26
Сане
Салиф Сане
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
9
Раман
Бенито Раман
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
4
Кабак
Озан Кабак
28
Шепф
Алессандро Шепф
8
Сердар
Суат Сердар
7
Ут
Марк Ут
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
6
Дарида
Владимир Дарида
90
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
90
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
16
Дилросун
Явайро Дилросун
7
Левен
Эдуард Левен
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
27
Зелке
Дави Зелке
11
Леки
Мэтью Леки
8
Калу
Саломон Калу