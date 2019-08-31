Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
90
25
Кох
Робин Кох
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
21
Боррелло
Брендон Боррелло
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
23
Хайнц
Доминик Хайнц
6
Абраши
Амир Абраши
22
Салаи
Роланд Салаи
29
Чон
У Ен Чон
32
Темпельман
Лино Темпельман
8
Франтц
Майк Франтц
19
Хаберер
Яник Хаберер
9
Хелер
Лукас Хелер
Кельн
мин
1
Хорн
Тимо Хорн
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
90
8
Верстате
Биргер Верстате
90
13
Шауб
Луис Шауб
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90'
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
24
Дрекслер
Доминик Дрекслер
90
27
Модест
Антони Модест
52'
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
35
Бадер
Маттиас Бадер
22
Мере
Хорхе Мере
2
Шмитц
Бенно Шмитц
3
Собич
Лассе Собич
30
Кайнц
Флориан Кайнц
21
Косьелло
Венсан Косьелло
9
Теродде
Симон Теродде