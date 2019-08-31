Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
2
Вилльям
Вилльям
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
56'
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
19
Мбабу
Кевин Мбабу
5
Брума
Джеффри Брума
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
22
Нмеча
Лукас Нмеча
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
10
Каули
Каули
12'
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
11
Михель
Свен Михель
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
Запасные
1
Ратайчак
Михаэль Ратайчак
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
24
Капич
Рифет Капич
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
9
Прегер
Кай Прегер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
31
Золински
Бен Золински