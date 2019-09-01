Вердер
мин
1
Павленка
Иржи Павленка
90
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
17
Шахин
Нури Шахин
90
30
Классен
Дэви Классен
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
11
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
90
8
Осако
Юя Осако
6'
67'
90
32
Фридль
Марко Фридль
90
19
Сарджент
Джош Сарджент
21'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Гросс
Кристиан Гросс
26
Штрауди
Симон Штрауди
14
Писарро
Клаудио Писарро
9
Харник
Мартин Харник
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
16
Варгас
Рубен Варгас
12'
46'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
3
Педерсен
Мадс Педерсен
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
34
Тигль
Георг Тигль
25
Груэсо
Карлос Груэсо
28
Хан
Андре Хан
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
20
Шибер
Юлиан Шибер